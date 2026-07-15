María Quijada, regidora de Tecate, se encuentra hospitalizada en Estados Unidos luego del atentado que sufrió el martes 14 de julio en compañía de su esposo e hija.

De acuerdo con Francisco Quijada García, padre de la regidora, María Quijada fue trasladada a un hospital de Estados Unidos junto con su hija tras el atentado.

Luego del traslado, se informó que tanto la regidora como su hija se encuentran fuera de peligro; sin embargo, su esposo Jesús Pereida murió en el lugar del ataque.

“Mi hija está fuera de peligro”: Padre de María Quijada comparte estado de salud de la regidora tras atentado

Francisco Quijada García, padre de la regidora de Tecate, Baja California, compartió a medios de comunicación que María Quijada se encuentra internada en un hospital de Estados Unidos.

Horas después del atentado, el padre de María Quijada dijo que recibió una llamada del hospital en donde le informaron que su hija se encontraba fuera de peligro.

Asimismo, confirmó que su nieta, hija de María Quijada y Jesús Pereida, también resultó herida en el ataque pero se encuentra estable en el mismo hospital donde se encuentra la regidora de Tecate, Baja California.

“Me acaban de hablar de Estados Unidos, del hospital, que gracias a Dios mi hija está fuera de peligro y mi nieta también” Francisco Quijada García, papá de María Quijada

🔴 REGIDORA ESTÁ VIVA



María de Jesús Quijano, regidora morenista de Tecate, Baja California, está viva y fuera de peligro, confirmó su padre.



Es atendida en una clínica de Estados Unidos; la hija de la regidora está a salvo; su esposo murió. pic.twitter.com/pDy9b8Gi8L — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) July 15, 2026

Por otra parte, Francisco Quijada señaló que durante las primeras horas no tuvo comunicación con ninguna de las autoridades sobre el atentado.

Sin embargo, más tarde la Fiscalía General del Estado de Baja California informó que inició con el levantamiento de las pruebas periciales para iniciar la investigación sobre el hecho violento ocurrido en la colonia La Hacienda.