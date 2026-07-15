La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el ataque contra la regidora de Morena en Tecate, María Quijada, fue directo, planeado y organizado.

Aunque la regidora María Quijada ya fue reportada fuera de peligro, la fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación con peritajes, testimonios y herramientas tecnológicas.

“Creo que de la evidencia que se ha hecho pública, pues sí se ve que es un ataque directo, es un ataque planeado. Es un ataque organizado, digamos. Ahí están las evidencias que se han estado publicando. Esa fue la información inmediata que tuvimos” María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California

El Gobierno de Baja California otorgará medidas de protección a la familia de la regidora de Tecate, mientras se mantienen abiertas todas las líneas de investigación del atentado.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha dado seguimiento puntual al caso.

Gobierno de Baja California brindará protección a la familia de María Quijada

Andrade Ramírez informó que el Gobierno de Baja California brindará medidas de protección a la familia de María Quijada, además de mantener comunicación permanente con sus familiares tras el ataque.

La fiscal también reveló que la familia inmediata de la regidora, quien ya fue reportada fuera de peligro, no se encuentra actualmente ni en Tecate ni en Mexicali. Por razones de seguridad, evitó precisar su ubicación.

“Seguramente ahorita así lo van a hacer las autoridades. Estamos en esta etapa de acercamiento con la familia. La familia inmediata no se encuentra aquí en Mexicali, en Tecate” María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California

Fiscalía de Baja California no descarta ninguna línea de investigación por ataque contra María Quijada

La fiscal general subrayó que, a menos de 24 horas del atentado contra María Quijada en Tecate, no se descarta la participación de ninguna persona ni ninguna línea de investigación.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía llegará “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer el caso y destacó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha dado seguimiento a la investigación desde el primer momento, en coordinación con el fiscal especializado en homicidios.

Pese a ello, al momento la Fiscalía de Baja California no ha revelado el móvil de este ataque contra la regidora de Tecate.