María Quijada, regidora de Morena en Tecate, Baja California, fue atacada a balazos la tarde del martes 14 de julio cuando se dirigía junto a su esposo e hija a su hogar, ubicado en la calle Coyuca, en la colonia Hacienda.

Los reportes refieren que su esposo, Jesús Pereida, murió en el lugar luego de ser alcanzado por impactos de bala, mientras que la regidora de Morena fue llevada a un hospital en Estados Unidos.

Las autoridades ya investigan el caso para dar con los responsables y conocer el móvil del crimen.

María Quijada (Especial)

¿Quién es María Quijada?

María Jesús Quijada Maldonado es una política local de Morena que se desempeñaba como regidora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, durante el periodo 2024-2027.

Bajo el Cabildo encabezado por el alcalde Román Cota Muñoz, la regidora desempeñaba tareas en materia de:

Bienestar

Agua y Energía

Protección a las Infancias y Adolescencia

También formaba parte de comisiones como:

Gobernación y Legislación

Hacienda

Obras y Servicios Públicos

Protección Civil y Derechos de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

María Quijada (Especial)

¿Cuántos años tiene María Quijada?

Aunque se sabe que María Quijada era una joven militante de Morena, se desconoce su fecha de nacimiento y edad.

No obstante, se conoce que su esposo, Jesús Pereida Ruiz, tenía 37 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién era el esposo de María Quijada?

El esposo de María Quijada fue Jesús Pereida, exdirectivo de las mesas por la Paz y Seguridad, quien murió en el ataque armado en el fraccionamiento de Hacienda.

Pereida también tuvo participación en la administración pública de Baja California, pues fue aspirante a delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado de Baja California durante el gobierno de Jaime Bonilla.

Jesús Pereida, esposo de María Quijada (Jesús Pereida/Facebook)

¿María Quijada tiene hijos?

De acuerdo con reportes sobre el ataque, la hija menor de edad de María Quijada se encontraba en el automóvil al momento del ataque.

Tras el atentado, su estado de salud no fue revelado.

¿En qué trabajó María Quijada?

María Quijada ha desarrollado principalmente su carrera en la administración pública municipal de Tecate, Baja California, enfocándose especialmente en el área de asistencia social.

Su experiencia laboral incluye:

Directora del DIF Municipal de Tecate

Asistente de la Presidencia del Patronato del DIF Municipal de Tecate

Coordinadora de esfuerzos políticos y sociales

Regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate (2024-2027)

¿Qué estudió María Quijada?

Pese a que el Ayuntamiento de Tecate se refería a María Quijada bajo el título de “Licenciada”, no hay información disponible sobre la carrera que cursó ni en el centro universitario.

Jesús Pereida y María Quijada (Jesús Pereida vía Instagram)

Autoridades investigan ataque contra María Quijada y familia de la regidora de Morena

Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados interceptó el automóvil en el que viajaba María Quijada y disparó varias veces contra la regidora de Morena y su familia.

Hasta ahora no se sabe quiénes son los presuntos atacantes, y tampoco se ha informado si hay personas detenidas tras la balacera contra la regidora y su esposo.

Las autoridades competentes han iniciado investigaciones sobre el ataque a la servidora pública y su familia, con el objetivo de encontrar a los presuntos responsables.