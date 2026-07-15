La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que ya investiga el atentado que sufrió María Quijada y su esposo en el municipio de Tecate.

La regidora de Tecate se encontraba con su esposo, Jesús Pereida,y su hija cuando fueron interceptados por un grupo armado que abrió fuego en su contra.

En el atentado, María Quijada resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital; sin embargo, su esposo murió en el lugar de los hechos; la fiscalía de Baja California señaló que se trabaja en el caso.

Fiscalía de Baja California inicia investigación de atentado contra María Quijada

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, la investigación sobre el atentado contra María Quijada se encuentra en curso y en apego al debido proceso.

A través de un comunicado, la fiscalía recordó que se recibió un reporte desde la línea de emergencia 911 alrededor de las 17:17 horas del 14 de julio, sobre el ataque a la regidora de Tecate.

La Fiscalía de Baja California resaltó que María Quijada y su esposa se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Kía en color negro sobre la calle Coyuca en la colonia La Hacienda, donde equipo de emergencia determinaron que Jesús Pereida se encontraba sin signos vitales.

Por otra parte, detalló que la Dirección de Servicios Periciales se encuentra en el proceso de la escena del atentado, así como las diligencias para el esclarecimiento de los hechos para identificar y procesar a quien o quienes resulten responsables.