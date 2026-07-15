La fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que fue localizado el vehículo desde el cual se realizó el ataque contra la regidora de Morena en Tecate, María Quijada.

“Avanzamos en distintos cateos realizados por la noche. Ya se encontró el vehículo de los agresores, el cual fue encontrado por los rumbos, calcinado. Se está trabajando pericialmente…” María Elena Andrade Ramírez. Fiscal Baja California

El auto de María Quijada fue hallado calcinado durante un operativo y actualmente se realizan peritajes y análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El atentado ocurrió el día anterior contra el vehículo en el que viajaba Quijada junto a su esposo Jesús Pereida.

La fiscalía también entrevistará a personal del Ayuntamiento de Tecate como parte de la investigación del atentado.

Fiscalía de Baja California encuentra en operativo auto de atacantes de María Quijada

María Elena Andrade Ramírez detalló que como parte de las investigaciones se hicieron operativos en los que encontraron el mencionado vehículo calcinado.

Ante ello, se realizan peritajes y se analizan cámaras de seguridad a fin de dar con los atacantes.

Cabe recordar que el ataque se dio alrededor de las 17:17 horas del día anterior con armas de fuego contra un vehículo KIA negro en el que viajaba María Quijada y su esposo Jesús Pereida.

Entrevistarán a personal del ayuntamiento de Tecate por ataque a María Quijada

La fiscal de Baja California dijo que no se descarta la participación de nadie y que se van a seguir haciendo entrevistas al personal cercano a la regidora María Quijada al interior del Ayuntamiento de Tecate.

Sobre protección a familiares, este se otorgará si se solicita, aunque la familia cercana no vive en Tecate.

Las autoridades de Baja California descartaron que haya amenazas contra otros funcionarios.