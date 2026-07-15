Marina del Pilar Ávila acusó al exgobernador Jaime Bonilla de filtrar los audios que la involucran en un presunto caso de espionaje, calificando la acción como una operación de venganza política.

“Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar por el tema relacionado con mi visa, confié de buena fe…y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro que fue una trampa” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

La gobernadora de Baja California aseguró que acudió a una reunión “de buena fe” con supuestos funcionarios estadounidenses, quienes resultaron ser falsos intermediarios.

En ese sentido, Marina del Pilar Ávila señaló que los audios fueron “manipulados y sacados de contexto” y rechazó haber entregado información confidencial, subrayando que jamás traicionaría la soberanía de México.

Marina del Pilar Ávila acusa venganza política de Jaime Bonilla con filtración de audios

Marina del Pilar Ávila aseguró que fue víctima de una operación de engaño y venganza política por parte de Jaime Bonilla con la filtración de los audios que la involucran en un presunto caso de espionaje por compartir información de seguridad.

“Es evidente que aquí nunca hubo intervención de agentes o enlaces con el gobierno de los Estados Unidos. El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y venganza política” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

La gobernadora de Baja California resaltó que lo que se escucha en los audios ocurrió en el contexto “una situación personal” en la que se encausó la conversación de manera que se lograra llegar al tema de seguridad.

Sin embargo, resaltó que los audios que se han filtrado “fueron burdamente manipulados y sacados de contexto”, hecho que calificó de perverso.

Marina del Pilar Ávila rechaza haber entregado información delicada a Estados Unidos

Por otra parte, Marina del Pilar Ávila rechazó haber entregado algún tipo de información delicada, confidencial o delicada a Estados Unidos.

Asimismo, reiteró que jamás traicionará la soberanía e integridad del país y reiteró que los audios fueron manipulados antes de ser filtrados.

“Quiero decirlo con absoluta firmeza: Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país, o la integridad de nuestras instituciones…como gobernadora no tengo acceso a información de seguridad nacional” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Además, Marina del Pilar Ávila resaltó que las personas con las que se reunió se hicieron pasar por intermediarios de autoridades de Estados Unidos para usar de manera política.

Esto ya que los audios corresponden a una reunión ocurrida el 15 de diciembre de 2025 pero fueron filtrados para afectarla políticamente “en el inicio del periodo preelectoral”.