El ataque armado ocurrido el 14 de julio de 2026 en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, Baja California, dejó como saldo la muerte de Jesús Pereida, esposo de la regidora de Morena María Quijada, quien resultó herida y fue trasladada vía aérea a un hospital.

El atentado contra María Quijada y Jesús Pereida se registró cuando la pareja viajaba en su vehículo junto a su hija y fueron interceptados por un grupo armado.

La Fiscalía de Baja California aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Esposo de María Quijada murió en balacera que dejó a regidora de Tecate herida

El también político Jesús Pereida, fue asesinado en la balacera de la que fueron víctimas él y su esposa, mientras circulaban en su vehículo cerca de su domicilio, en Tecate.

Acorde con lo dado a conocer, Jesús Pereida y María Quijada viajaban junto a su hija cuando su vehículo fue atacado a balazos por un grupo armado que los interceptó.

Jesús Pereida habría muerto en el lugar consecuencia de múltiples disparos de fuego, como declararon los paramédicos que se presentaron al lugar de los hechos en la calle Coyuca.

Se sabe que los perpetradores se habrían dado a la fuga, sin embargo, las autoridades de Tecate y Baja California habrían desplegado un operativo para dar con los responsables.

La zona en la que Jesús Pereida fue asesinado fue acordonada por elementos de seguridad de Tecate, para llevar a cabo las diligencias correspondientes.