La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Omar García Harfuch rendir un informe sobre el atentado que sufrió la regidora María Quijada en Tecate, Baja California.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será quien informe sobre los avances de la investigación.

María Quijada fue atacada por un grupo de hombres armados mientras circulaba por calles del municipio de Tecate en compañía de su familia; su hija resultó lesionada mientras que su esposo murió en el atentado.

Gabinete de Seguridad investiga atentado contra María Quijada: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbuam compartió que ya solicitó un informe sobre el atentado contra María Quijada al titular de la SSPC, Omar García Harfuch como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad.

Claudia Sheinbaum calificó como “muy lamentable” el caso donde la regidora de Tecate, María Quijada, fue atacada en compañía de su familia; durante el ataque Jesús Pereida, su esposo, murió.

Asimismo, resaltó que el Gabinete de Seguridad está haciendo la investigación del caso y las circunstancias en la que se dio el atentado.

“Lo informará el Gabinete de Seguridad…es un muy lamentable caso y ellos están haciendo la investigación del por qué se da este atentado” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Baja California informó que ya inició con los trabajos periciales para identificar a el o los presuntos responsables del atentado donde la regidora y su hija resultaron heridas.

Padre de María Quijada confirma que regidora y su hija resultaron heridas; están fuera de peligro en Estados Unidos

Francisco Quijada García, padre de la regidora de Tecate, compartió que María Quijada se encuentra internada en un hospital de Estados Unidos.

El padre de María Quijada resaltó ante medios de comunicación que, tras recibir un informe desde el hospital, puede confirmar que su hija y su nieta se encuentran fuera de peligro.