Los bloqueos carreteros han causado pérdidas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

La organización sostuvo en un comunicado que los bloqueos carreteros han generado afectaciones en el ingreso de miles de familias en apenas una semana, por lo que hizo un llamado a restablecer el diálogo.

Concanaco pide respetar derechos al trabajo e ingresos ante pérdidas por bloqueos carreteros

En los últimos días se han registrado al menos 29 cierres en 17 estados, mismos que han generado afectaciones de hasta 6 mil millones de pesos en la economía de México.

Frente a esta situación, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, sostuvo que el derecho a manifestarse es legítimo, pero recordó que debe coexistir con los derechos al trabajo y al ingreso.

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad Concanaco

De igual manera, señaló que es momento de acordar una ruta de solución, por lo que propuso habilitar corredores de libre tránsito con horarios, puntos de resguardo y prioridad para el transporte de alimentos, medicinas, etc.

Asimismo, recordó que su prioridad es proteger el empleo, toda vez que los bloqueos carreteros generan afectaciones en pequeñas y medianas empresas.

“Nuestra prioridad es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias, con un acuerdo que libere de inmediato los corredores logísticos y encauce las legítimas demandas por la vía institucional” Concanaco