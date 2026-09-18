Aleks Syntek se convirtió nuevamente en tendencia luego de que un nuevo video de su presentación por las Fiestas Patrias del 15 de septiembre circulara en redes sociales en donde aparece realizando una improvisada rutina de breakdance sobre el escenario.

El momento ocurrió durante el concierto que Aleks Syntek ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México que dio bastante de qué hablar, pero ahora surgió un nuevo video de él bailando breakdance durante lo que dicen, fue su colapso mental.

Los movimientos de Aleks Syntek rápidamente generaron comentarios, memes y comparaciones entre usuarios de TikTok e Instagram.

Aleks Syntek hace breakdance y lo comparan con Raygun

Tras la polémica de Aleks Syntek ocurrida el pasado 15 de septiembre durante su concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, ahora surge un nuevo video de él esa misma noche mientras baila breakdance en el piso.

Una de las comparaciones que más llamó la atención fue con la australiana Raygun, cuyo peculiar estilo de breakdance durante los Juegos Olímpicos de París 2024 también se convirtió en fenómeno viral y que ahora comparan con Aleks Syntek.

Mientras algunos usuarios tomaron el baile de Aleks Syntek con humor, otros calificaron el momento como “cringe” o de “pena ajena”, convirtiendo el video en nuevo material para memes.

Aleks Syntek, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

La presentación de Aleks Syntek ya había generado polémica por sus interacciones con el público, pues reclamó a asistentes que le pidieron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, pues no pertenecían a su repertorio.

Posteriormente, Aleks Syntek respondió a las críticas mediante Instagram y aseguró que su presentación seguía un guion; asimismo, pidió a sus seguidores no preocuparse por él y afirmó que el momento de controversia era temporal.

Así, el nuevo video de Aleks Syntek bailando breakdance se suma a una noche que dejó tanto polémica como una nueva colección de memes en redes sociales.