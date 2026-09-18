Un nuevo estudio geofísico realizado en la tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, ha revelado la posible existencia de corredores y cámaras ocultas, anomalías que los conducirían a la tumba de Nefertiti.

En el Informe Ocasional 8 del Proyecto de las Tumbas Reales de Amarna publicado en la revista internacional ‘Nature’, se detalla el estudio liderado por el arqueólogo Mamdouh Eldamaty de la Universidad Ain Shams de El Cairo y exministro egipcio de Antigüedades.

A través de una combinación de datos de radar de penetración terrestre, microgravedad y resistividad eléctrica, se llegó a la hipótesis de la existencia de un corredor de aproximadamente dos metros de ancho, posiblemente relleno de escombros, que se extendería desde la tumba de Tutankamón.

En la cámara funeraria también hay estructuras de baja densidad con ángulos rectos y orientación paralela al muro norte, características que podrían indicar espacios construidos artificialmente.

Un detalle en una zona de baja densidad con un área interior cuadrada de mayor densidad ha llamado particularmente la atención.

George Ballard, ingeniero estructural y especialista en geofísica, plantea la posibilidad de que se trate de una cámara con objetos en su interior, posiblemente otra tumba.

Tumba de Tutankamón (EFE)

¿Encontraron a Nefertiti?

Las cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón no son descubrimientos recientes. La hipótesis se remonta a 2015, año en que el egiptólogo Nicholas Reeves identificó líneas, grietas y alteraciones en las pinturas del muro norte que, según él, podrían indicar puertas selladas en la tumba KV62.

En aquel momento, Reeves dijo que la tumba de Tutankamón podría ser parte de un complejo funerario mayor y sugirió una posible relación con Nefertiti, cuya ubicación exacta sigue siendo uno de los grandes misterios de la egiptología.

Sin embargo, estudios posteriores arrojaron resultados contradictorios; algunos detectaron posibles cavidades y otras no encontrando estructuras ocultas.

Los nuevos datos reabren el debate. Especialistas como Christopher Gaffney califica el estudio de “fascinante”, pero insuficiente para sacar conclusiones definitivas. El geofísico Peter Styles, de la Universidad de Keele, considera plausible la presencia de cámaras, pero también solicita más datos.

La comprobación definitiva dependerá de las autoridades egipcias. Si el Consejo Supremo de Antigüedades lo aprueba, se podrían practicar pequeños orificios en los próximos meses para introducir cámaras miniaturizadas y verificar la existencia de espacios detrás de los muros.