La Fiscalía de Morelos ha precisado que Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” ya ha sido ingresado al penal de Cuautla, por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

“Francisco Javier “N” fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla” por lo que ahora el detenido se encuentra a la espera de la audiencia inicial en el Ministerio Público.

Francisco Javier Meléndez es imputación por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte Aguilera, agregó la Fiscalía de Morelos.

El ingreso al penal de Cuautla se da luego de que Francisco Javier Meléndez fuera detenido la tarde del jueves 17 de septiembre a unas calles de donde asesinó a Claudia Tacoronte, en la misma ciudad.

Francisco Javier Meléndez ingresa a penal de Cuautla por feminicidio de Claudia Tacoronte (Fiscalía de Morelos )

Francisco Javier Meléndez se rapó para evadir captura por feminicidio de Claudia Tacoronte

Ante los detalles de la detención de Francisco Javier Meléndez, la Fiscalía de Morelos dio a conocer que el señalado trató de evadir la justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte en la entidad.

En el momento de su detención a Francisco Javier Meléndez se le encontró rapado, movimiento que ya ha sido señalado en la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Morelos pedirá la pena máxima de 70 años para Francisco Javier Meléndez por feminicidio de Claudia Tacoronte.