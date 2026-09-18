Christian Nodal negó que haya frenado la iniciativa conocida como Ley Cazzu, mientras la pelea por su hija continúa en redes sociales.

Durante la noche del 18 de septiembre, Christian Nodal compartió un comunicado para aclarar que promovió un proceso legal para que se deje de contar “una historia falsa sobre su hija”, ya que no hay pruebas de que el cantante sea deudor alimentario o que haya negado permisos para que viaje.

Por otro lado, Cazzu acusa a Christian Nodal de mentir, manipular y usar recursos legales para silenciarla.

Christian Nodal niega ser un deudor alimentario tras señalamientos de Cazzu

En el comunicado, Christian Nodal asegura que Cazzu ha difundido historias falsas sobre la situación que vive su hija, ya que asegura que no se niega a cumplir con sus obligaciones como padre o que prohíba que la menor viaje con su madre.

Christian Nodal argumenta que las historias difundidas en medios y redes sociales revictimizan a su hija y la exponen.

Christian Nodal niega que esté en contra de la Ley Cazzu (Instagram/@starmediaconsulting)

En otro documento expuesto por el cantante en redes sociales, se puede leer que promovió un amparo para que la Ley Cazzu se renombrada con una “denominación neutral”.

Esto, con el fin de que el nombre no vulnere los derechos de Cazzu o de Christian Nodal.

El cantante menciona que en algún momento contará su versión de la historia que involucra a su hija.

Cazzu acusa a Christian Nodal de silenciarla y manipularla

Horas después de que Christian Nodal compartió su comunicado, Cazzu expuso su opinión sobre el texto compartido de su expareja.

Cazzu inició por acusar a Christian Nodal de usar recursos legales para silenciarla y coartar su libertad de expresión.

“Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza de mi hija. Acá, allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos” Cazzu

Cazzu señala a Christian Nodal de silenciarla (X/@cazzuo)

Cazzu asegura que se encuentra sometida por peticiones absurdas de Christian Nodal, las cuales atentan contra su tranquilidad y recursos.

La cantante menciona que espera que algún día se sepa la verdad de lo que ha vivido , pues, mientras pudo dijo verdades de su relación y separación con Christian Nodal.

“Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en lo materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar” Cazzu

Por último, Cazzu menciona que seguirá apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a las mujeres e infancias.