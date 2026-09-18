La Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos reveló la cronología de lo sucedido en el feminicidio de la estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte.

De acuerdo con Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, la reconstrucción de los hechos permitió establecer la línea de tiempo sobre los últimos movimientos de Claudia Tacoronte antes de su feminicidio.

Esta información técnica busca aportar claridad sobre la secuencia de eventos ocurridos con Claudia Tacoronte en la Casa de la Cultura de Cuautla y sus inmediaciones.

La cronología del feminicidio de Claudia Tacoronte, según la Fiscalía de Morelos

Fernando Blumenkron manifestó que dar a conocer la cronología del feminicidio de Claudia Tacoronte responde a los importantes avances de la investigación en curso.

El fiscal de Morelos detalló que la joven española arribó a la Casa de Cultura el viernes 11 de septiembre de 2026, en donde desempeñó sus actividades cotidianas de forma normal hasta la jornada posterior.

Cerca de las 20:00 horas del sábado 12 de septiembre, Claudia Tacoronte concluyó su cena dentro del recinto y procedió a abandonar el lugar.

Caso Claudia Tacoronte: revelan últimos minutos con vida de la estudiante española (El País)

Posteriormente, se dirigió hacia el exterior, donde se ubica un área de estacionamiento que permanece en un espacio abierto.

En ese lugar, Tacoronte esperó durante unos minutos mientras fumaba un cigarro y sostenía una llamada por teléfono.

Durante ese lapso de tiempo, un sujeto, presuntamente Francisco Javier Meléndez, ingresó al área abierta del estacionamiento, aproximándose a la zona donde se encontraba la joven de 21 años.

Una vez en el lugar, el individuo siguió a Claudia Tacoronte hasta uno de los patios de la Casa de la Cultura, en donde cometió el feminicidio.

Tras el crimen, el feminicida huyó del lugar, cuya ruta de escape se conoció gracias a cámaras de seguridad que se ubican en las inmediaciones del recinto cultural.

Blumenkron reiteró que la reconstrucción oficial busca ofrecer claridad sobre las circunstancias del crimen, aportando elementos clave para el avance de las diligencias y el deslinde de responsabilidades penales.