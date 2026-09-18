José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, pidió a las autoridades mexicanas esclarecer hasta las últimas consecuencias el feminicidio de Claudia Tacoronte.

El funcionario español agradeció a México la rapidez con la que se actuó en las investigaciones que llevaron a la detención del presunto feminicida y solicitó que se haga justicia.

José Manuel Albares, canciller español, pide investigar a fondo caso de Claudia Tacoronte

El canciller español informó este viernes 18 de septiembre que sostuvo una nueva conversación con Roberto Velasco, quien le comunicó que el presunto feminicida de Claudia Tacoronte habría confesado el delito.

Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, ya fue detenido (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Ante esto, José Manuel Albares solicitó al gobierno de México que se llegue “hasta las últimas responsabilidades”, a fin de que todas las personas que pudieran estar involucradas en el feminicidio respondan ante la justicia.

Albares señaló que la Embajada de España en México, el Consulado y las autoridades mexicanas permanecen a disposición de la familia de Claudia Tacoronte para acompañarla y contribuir al esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información, fue el pasado jueves 17 de septiembre cuando elementos de seguridad detuvieron a Francisco Javier Meléndez, presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

La Fiscalía de Morelos informó que el detenido será imputado por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de hasta 70 años de prisión. Sin embargo, el proceso judicial aún se encuentra en desarrollo.