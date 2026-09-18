Una inesperada falla técnica dejó fuera del aire a TV Azteca durante varios minutos la mañana del 18 de septiembre de 2026.

“Seguimos, 15 minutos estuvimos prácticamente fuera del aire… aquí andamos detiene, los fierros no tiene palabra… aquí vamos a seguir en hechos am” Manuel López San Martín, periodista

El incidente ocurrió mientras Manuel López San Martín conducía Hechos AM, uno de los espacios informativos más importantes de la televisora.

Tras el restablecimiento de la transmisión, el periodista confirmó que la señal estuvo interrumpida durante aproximadamente 15 minutos, situación que generó sorpresa entre la audiencia y una ola de comentarios en redes sociales sobre lo ocurrido.

Hechos AM pasaba reportaje de Octavo Romero cuando se fue a negros

En la señal en vivo de TV Azteca que quedó grabada en youtube alrededor de las 07:45 se pasaba un reportaje sobre Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A las 7:47 la señal en vivo se fue a negros y solo se escuchaba el audio de mala calidad con la voz de Manuel López Martín.

Inmediatamente la producción metió comerciales, posteriormente resúmenes informativos y notas hasta que volvió a aparecer a cuadro el conductor en un set improvisado.

Manuel López San Martín aparece en set improvisado tras falla técnica en TV Azteca

Manuel López San Martín dijo alrededor de las 08:05 horas que en TV Azteca son imparables y que seguía la transmisión de Hechos AM a pesar de llevar 15 minutos fuera del aire.

La transmisión en el set improvisado corrió mas o menos otros 20 minutos y luego retomaron la transmisión en su set original, pero sin plecas ni reloj.