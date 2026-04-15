La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que exista una decisión definitiva sobre el uso del fracking en México para la extracción de hidrocarburos.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 15 de abril de 2026, la mandataria informó que se conformó un grupo de expertos y científicos que analizarán la viabilidad de esta técnica como parte de la generación de energía en el país.

“No (hay decisión sobre el uso del fracking), por eso estamos consultando a los científicos (…) hay personas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (…) incluso muchos que han hablado en contra de esta forma de extracción del gas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum detalló que en este grupo participan especialistas de las principales instituciones académicas y científicas del país, entre ellas:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

El objetivo es evaluar si el fracking puede ser viable ambientalmente, especialmente considerando el uso de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto en el agua y el entorno.

Secretaría de Ciencia confirma: no hay decisión sobre el fracking

Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), reiteró que el uso del fracking en México aún no está definido.

Explicó que, por instrucción presidencial, el grupo incluye posturas diversas, incluso críticas, para garantizar un análisis integral.

“Los científicos y las científicas tienen diferentes posiciones (…) la idea es formar un grupo con pensamiento crítico (…) No hay una decisión tomada, pero sí la necesidad de entender el tema desde la ciencia” Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECIHTI

Sheinbaum descarta participación de empresas trasnacionales en el fracking

En caso de que el fracking resulte viable para México, Sheinbaum descartó la entrada de empresas trasnacionales para operar directamente en el país.

Pero la presidenta Sheinbaum, reconoció que podrían realizarse contrataciones específicas de tecnología extranjera, sin que estas interfieran en la producción energética nacional.

Este tipo de contrataciones ya son realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura la presidenta.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum se mantendrá a la espera de los resultados que entregue este grupo de científicos y expertos en los próximos dos meses sobre el uso del fracking en México.