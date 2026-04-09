Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que no quiere usar el fracking tradicional para la obtención de gas y se dio a la tarea de mostrar el panorama sobre nuevas tecnologías que permitirían utilizar un fracking en México sin los mismos impactos ambientales.

“¿Que problema tienen el fracking?… utiliza mucha agua y segundo esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar, el fracking tradicional… ese nosotros no queremos utilizarlo. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables... y que el agua se recicla… puede ser agua salada…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que en México hay científicos que ya han estudiado nuevas técnicas en las que se resuelven las dos principales problemáticas.

Uso de materiales biodegradables en lugar de químicos para romper las piedras

Uso y reciclaje de agua no potable en lugar de agua potable que no se puede limpiar de químicos tras su uso

Claudia Sheinbaum explica diferencia entre fracking tradicional y fracking no convencional

Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril las diferencias entre el fracking tradicional y el fracking no convencional, al que estaría abierto su gobierno para obtener gas y no depender de su importación, sobre todo en tiempos en los que se han encarecido los energéticos.

La presidenta dijo que el principal problema del fracking que utiliza mucha agua y que esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar.

Explicó que el fracking tradicional entra a un pozo, inyecta agua con químicos para romper las piedras y de esa manera pueda salir el gas, no obstante, ese agua que es difícil de limpiar termina en los acuíferos, por lo cual no se quiere usar.

Pero, recordó que ahora hay nuevas tecnologías que utilizan componentes biodegadablse para romper las piedras y el agua se recicla y se vuelve a usar con posibilidad de que sea agua salada o agua de minas.

Por ello, su gobierno busca escuchar a científicos que den a conocer las nuevas modalidades de fracking no convencional para que se pudiera aplicar la técnica sin consecuencias o riesgos graves.

Claudia Sheinbaum recurrirá a contratos mixtos y empresas deberán pagar un impuesto para el bienestar

Claudia Sheinbaum dijo que para obtener el gas con las nuevas tecnologías se implementaría un esquema de contratos mixtos, ahora vigente en Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, dijo que a diferencia de los contratos de servicios múltiples en el sexenio de Felipe Calderón, que eran leoninos, o las rondas de Enrique Peña Nieto, su gobierno garantizará el principal beneficio para México.

Para ello, las empresas deberán pagar un impuesto para el bienestar que sería la principal ventaja como producto del trabajo conjunto.