Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fijó su postura a favor del fracking ya que sería una oportunidad para que México llegue a una soberanía energética.

Sin embargo, Kenia López Rabadán destacó que la alternativa de la exploración y extracción de gas natural debe apegarse a las normas del medio ambiente, afín de no generar estragos.

“Fracking sí, pero con responsabilidad ambiental y eficiencia administrativa”. Kenia López Rabadán

Kenia López va con estrategia de fracking, pero cuidando el medio ambiente

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles 15 de abril al grupo de académicos que analizarán la viabilidad del fracking, por lo que Kenia López tomó su postura a favor.

Quiénes son los expertos en fracking del equipo presentado por Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Kenia López señaló que México va en dirección correcta al asumir que se necesita fortalecer la producción de gas natural, destacando que el fracking podría atraer la inversión privada y el crecimiento de Pemex.

“Permitirá detonar inversión, innovación y fortalecer a Petróleos Mexicanos, incrementando la capacidad productiva de nuestro país”. Kenia López Rabadán

La diputada Kenia López Rabadán hizo énfasis en que, de darse el fracking, este debe realizarse con responsabilidad ambiental, a fin de que se cuiden y protejan los recursos de México.

Proyecto de fracking amenaza a Huasteca Potosina, advierten habitantes

A la Cámara de Diputados asistieron miembros de diversas comunidades de la Huasteca Potosina para protestar en contra del fracking, ya que, según ellos, este proyecto “trae la muerte”.

Los habitantes recalcaron que es imposible hacer fracking sin contaminar, por lo que este proyecto contaminaría el agua de la Huasteca, dejándolos sin la posibilidad de utilizarla para sembrar y dar a su ganado.

Tras dar estas declaraciones a los medios, los pobladores de esta región ingresaron a la Cámara de Diputados para entregarle a Kenia López Rabadán un oficio con firmas en contra del fracking.