La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la soberanía energética será eje central de su administración.

Con motivo de la conmemoración del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta, Sheinbaum destacó el fortalecimiento de Pemex y la CFE como empresas públicas, además de un plan para aumentar la producción nacional de gas natural y avanzar hacia fuentes renovables.

La presidenta de México celebró la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas a la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, subrayando que la experiencia técnica y social será clave para un sector sustentable.

Claudia Sheinbaum impulsa la soberanía energética y la innovación sustentable

Sheinbaum Pardo señaló que el futuro energético de México exige innovación y una visión de largo plazo. Durante su sexenio, se trabajará para garantizar que las empresas del Estado operen con eficiencia, reduciendo el impacto ambiental de sus actividades productivas.

A pesar de que la importación de gasolinas bajó gracias a la refinería Dos Bocas y Deer Park, el país aún importa el 75% del gas natural que consume. La presidenta subrayó que alcanzar la autosuficiencia en este insumo es vital para el funcionamiento de las fábricas y plantas eléctricas.

Como parte de esta nueva etapa, la Jefa del Ejecutivo celebró la incorporación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El líder histórico presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano clave para la toma de decisiones estratégicas sobre los recursos de la nación.

Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria de Cárdenas y su lucha incansable por la soberanía energética. Con esta alianza, el Gobierno de México busca integrar la experiencia técnica y social para consolidar un sector energético democrático y cercano al pueblo de México.