Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirma que su informe de rendición de cuentas será en el Monumento a la Revolución en la CDMX, el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

“Por cierto el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 27 de mayo de 2026, la presidenta Sheinbaum adelantó la fechas y sede de este informe.

El próximo informe de la presidenta Sheinbaum tiene fecha para este próximo domingo 31 de mayo de 2026 con el objetivo de celebrar a la Cuarta Transformación tras su triunfo de 2024, además de rendir cuentas al pueblo de México.

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