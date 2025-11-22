Fidel Rueda, cantante de música regional mexicana, proyectó un video hecho con inteligencia artificial durante su más reciente concierto, con el cual revictimiza a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los hechos tuvieron lugar durante la presentación que Fidel Rueda llevó a cabo en Jiquilpan, Michoacán, en la cual se reprodujo un video donde se observa a Claudia Sheinbaum bailando, pero la escena fue tomada a partir del acoso que sufrió.

Derivado de estos hechos, el cantante Fidel Rueda pidió una disculpa, señalando que fue un video hecho con IA que se encontró en las redes sociales.

Fidel Rueda proyecta video de Sheinbaum hecho con inteligencia artificial en su concierto

A través de redes sociales se viralizó un hecho ocurrido durante un concierto de Fidel Rueda, en el que proyecto un video donde revictimiza a Claudia Sheinbaum por el acoso que sufrió.

Fidel Rueda revictimiza a Sheinbaum con video hecho con inteligencia artificial en su concierto (fidelruedaoficial / IG)

La grabación generó reacciones de molestia en el público, quien criticó al cantante de regional mexicano por esta acción.

Y es que dicho video no solo va de la revictimización a un hecho de acoso, sino busca restar gravedad a la comisión de un delito que le ocurrió a la presidenta de México.

Además, el video proyectado por el cantante Fidel Rueda también recae en el uso de imagen sin autorización, máxime que este está creado a partir de IA; es decir, se trata de un video completamente falso.

El uso de este tipo de imágenes aprovecha vacíos legales en México, derivado de la falta de regulación en la materia para sancionar el mal uso de imágenes hechas con IA.

Fidel Rueda pide disculpas por usar video de Sheinbaum hecho con inteligencia artificial

Mediante su cuenta de Instagram, Fidel Rueda publicó un mensaje en donde pide disculpas por haber revictimizado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según señala el cantante de regional mexicano, la responsabilidad de usar dicho video fue únicamente suya, luego de que lo encontrara en redes sociales.

Fidel Rueda reconoció que el uso del video afecto a varias personas, entre ella su equipo de producción y músicos que participan del evento.

Hasta el momento, se desconoce si le será emitida alguna sanción, pues las autoridades federales, comandadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, no han emitido una postura al respecto.