Fidel Rueda, cantante de regional mexicano, de disculpó con Claudia Sheinbaum, asegurando que la presidenta “se merece todo mi respeto”.

“Se merece todo mi respeto por el hecho de ser mujer”. Fidel Rueda

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Fidel Rueda aseguró que el video de Sheinbaum hecho con inteligencia artificial, que se observó durante un concierto en Michoacán, fue proyectado sin su consentimiento.

Fidel Rueda se disculpa con Claudia Sheinbaum tras polémico video hecho con inteligencia artificial

Todo se originó cuando durante el concierto que Fidel Rueda llevó a cabo en Jiquilpan, Michoacán, se proyectó un video de Claudia Sheinbaum hecho con Inteligencia Artificial, el cual muestra a la presidenta bailando música regional mexicana.

Sin embargo, el video fue realizado a partir del momento en el que sufrió un lamentable episodio de acoso, por lo que Fidel Rueda fue señalado de revictimizar a la presidenta Sheinbaum.

Derivado de estas acciones, el equipo de producción del cantante mexicano emitió una disculpa, señalando que fueron ellos quienes reprodujeron el video tras encontrarlo en redes sociales, siendo consientes de que ello generó un daño al propio artista y a sus músicos.

Por su parte, Fidel Rueda reiteró que él no tuvo nada que ver en la reproducción del video, pues señaló que este se proyectó sin su consentimiento.

“Se proyectó un visual por parte de la producción, sin mi consentimiento, sin mi autorización. Quiero ofrecer una disculpa pública a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Se merece todo mi respeto por el hecho de ser mujer, además por su investidura presidencial”. Fidel Rueda

Fidel Rueda señaló que con su disculpa pública a Claudia Sheinbaum, busca que quede aclarada la situación, reiterando que en ningún momento fue su intención ofender a nadie, ni mucho menos quiso que se proyectara tal video.