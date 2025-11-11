Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reafirma que seguirá cerca de la gente tras el acoso que vivió afuera de Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre su seguridad después del este acoso que experimentó, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no” le va a pasar nada.

“No me va a pasar nada, no va a pasar nada. Tomamos una decisión de estar cerca de la gente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además aclaró que en caso de una alerta que comprometa su seguridad, ella sigue las recomendaciones de los miembros de su Gabinete en esta materia.

Claudia Sheinbaum reafirma que seguirá cerca de la gente tras acoso en Palacio Nacional mientras sigue recomendaciones de seguridad

Después del acoso de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella misma reveló que está rodeada de su equipo de ayudantía de la presidencia y no de cuerpos de seguridad como antes era el Estado Mayor Presidencial.

Pese a haber pasado por este acoso, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme en seguir cercana a la gente como lo ha hecho desde el inicio de su mandato, caminando por las calles de diferentes parte de México.

También en cuanto a su seguridad personal, la presidenta de México reveló que a la distancia son elementos de la Guardia Nacional quienes la cuidan en este tipo de situaciones que comprometa su integridad.