Ciudadano alemán sufrió un infarto dentro del Estadio Banorte previo a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Los servicios de seguridad y paramédicos auxiliaron de inmediato al ciudadano alemán activando los protocolos de protección civil desplegados para el Mundial 2026.

Aficionado alemán sufre infarto previo a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

Los protocolos de emergencia en el Estadio Banorte se activaron durante la inauguración del Mundial 2026 tras el desvanecimiento de un aficionado alemán en uno de los accesos al recinto.

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En la puerta 1 del Estadio Ciudad de México, una persona sufrió un paro cardíaco y ya fue trasladado al hospital de Cardiología. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/HYnHazYIGb — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 11, 2026

En cuanto se dio el reporte de la emergencia por un presunto infarto, el personal de primeros auxilios y paramédicos que ya se encontraba desplegado como parte del operativo de seguridad del Mundial 2026 llegó rápidamente al lugar.

Los especialistas realizaron una valoración médica y, al confirmar que se trataba de un problema cardiovascular, aplicaron maniobras de reanimación.

A través de las redes sociales se viralizaron videos que muestran el momento en el que los paramédicos se encuentran atendiendo al aficionado alemán.

Estos mecanismos de protección civil forman parte de la infraestructura de seguridad para eventos masivos, que incluyen la disponibilidad permanente de ambulancias y personal capacitado para reaccionar ante emergencias graves.

¿Cuál es el estado de salud del aficionado alemán que sufrió un infarto en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

Hasta el momento hay versiones encontradas sobre el estado de salud del aficionado alemán.

Y es que mientras algunas versiones han señalado que la efectividad de los protocolos permitió que el paciente fuera estabilizado y llegara con vida al hospital.

De acuerdo con estas versiones el aficionado alemán se encuentra internado en el Instituto Nacional de Cardiología, donde recibe atención médica especializada.

Permanecería bajo observación médica a la espera de un parte oficial que detalle su evolución en las próximas horas.

Otros reportan que lamentablemente los esfuerzos médicos no fueron suficientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del aficionado alemán, los detalles exactos de cómo ocurrió el incidente ni se ha dado a conocer un reporte médico oficial.