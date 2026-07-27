Tania Jiménez García es la Directora General de CONCIEO, por lo que te damos detalles de quién es y su trayectoria como:

¿Quién es Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

¿Qué edad tiene Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

¿Tania Jiménez, directora de CONCIEO tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

¿Tania Jiménez, directora de CONCIEO tiene hijos?

¿Qué estudió Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

¿En qué trabajó Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

Tania Jiménez García, directora de CONCIEO (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

¿Quién es Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

Tania Jiménez García es la Directora General de Concieo A.C. (también escrita CONCIEO), una asociación civil mexicana fundada en 2011 cuya misión es prevenir adicciones en niñas, niños y jóvenes.

Lo hace mediante talleres en escuelas dirigidos a alumnos, padres de familia y docentes, con el objetivo de fortalecer la voluntad, la autoestima y los factores de protección para que elijan estilos de vida libres de consumo de drogas.

Tania Jiménez ha contribuido al desarrollo del Modelo Educativo “Mayor Prevención, Menor Adicción” y la organización ha beneficiado a más de 13 mil 500 niñas, niños y jóvenes desde su creación.

Se sabe que Jiménez García es especialista en prevención de adicciones y ha participado en foros públicos sobre el uso problemático de pantallas, redes sociales y dispositivos electrónicos en menores.

De acuerdo con su perfil profesional, Tania Jiménez ha dedicado más de una década a trabajar en la organización y actualmente encabeza sus estrategias institucionales, académicas y de vinculación.

Tania Jiménez García, directora de CONCIEO (Especial )

¿Qué edad tiene Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento o edad exacta de Tania Jiménez, directora de CONCIEO.

¿Tania Jiménez, directora de CONCIEO tiene esposo?

No existe información pública sobre el estado civil, pareja o esposo de Tania Jiménez.

¿Qué signo zodiacal es Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

Al no ser pública su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Tania Jiménez.

¿Tania Jiménez, directora de CONCIEO tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Tania Jiménez García tiene hijos.

¿Qué estudió Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

Tania Jiménez cursó la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana aproximadamente 2007-2011).

Posteriormente realizó una Maestría en Orientación Psicológica (alrededor de 2015-2018) y una especialización profesional en prevención de adicciones.

En su perfil profesional se menciona su formación relacionada con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) y cursos en pedagogía social.

Forma parte de la generación 2026 del Global Executive MBA (GEMBA) del IESE Business School.

Tania Jiménez García, directora de CONCIEO (LinkedIn )

¿En qué trabajó Tania Jiménez, directora de CONCIEO?

Su trayectoria pública conocida se centra en Concieo A.C., donde ocupa el cargo de Directora General, en donde ha impulsado e implementado programas de prevención de adicciones orientados a niños, jóvenes, familias, escuelas y empresas, con énfasis en el fortalecimiento de factores de protección.

Antes de o paralelamente a este rol, su formación en pedagogía y orientación psicológica la vincula al ámbito educativo y de prevención, aunque no se detallan empleos previos específicos en fuentes públicas.