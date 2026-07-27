Aspirantes a las carreras universitarias de la UNAM iniciaron una protesta en las inmediaciones de Ciudad Universitaria tras la polémica generada por el examen de admisión en línea.

Con pancartas y consignas, estudiantes y padres de familia denunciaron el uso de inteligencia artificial en la resolución del examen de la UNAM y exigieron que se repita de manera presencial.

Al grito de “exámenes presenciales”, los manifestantes pidieron certidumbre luego de que la UNAM suspendiera las inscripciones mientras se analizan las posibles irregularidades detectadas.

Aspirantes exigen repetir el examen de ingreso a la UNAM de manera presencial

Aspirantes de la UNAM se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir la repetición del examen de ingreso de manera presencial.

Los aspirantes señalaron que este examen debe realizarse con transparencia

“La educación no se vende, se defiende. Necesitamos transparencia para gente honesta”, señalaron algunos aspirantes durante su marcha.

🚨 ¡Comienza movilización de aspirantes de la UNAM! ❌🏫 Exigen repetir el examen de admisión



Inició la movilización de aspirantes 🎓, estudiantes y padres de familia en las inmediaciones de Ciudad Universitaria 📍 para exigir la repetición del examen de admisión de la UNAM,… pic.twitter.com/mh2y1aVD6S — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 27, 2026

Asimismo, pidieron mayor transparencia sobre el proceso y demandaron que se les brinde una solución este mismo año.

Además, expresaron su inconformidad por la aplicación del examen de la UNAM en línea tras los resultados que la Máxima Casa de Estudios analiza por posibles irregularidades.

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