La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que mantiene una segunda investigación contra Gilda Lozoya, vinculada al caso Odebrecht por asociación delictuosa.

Según los fiscales, Gilda Lozoya habría recibido beneficios de los 10.5 millones de dólares en sobornos entregados a su hermano Emilio Lozoya.

La información surgió durante la audiencia del 9 de julio de 2026, en la que se revisaron sus medidas cautelares por el caso Agronitrogenados.

Aunque la defensa negó la existencia de esta carpeta, la FGR continúa integrando pruebas.

Gilda Susana Lozoya (Especial)

FGR mantiene segunda investigación contra Gilda Lozoya por caso Odebrecht

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, uno de los fiscales de la FGR reveló que mantienen una segunda carpeta de investigación contra Gilda Lozoya.

Acorde con lo señalado, la acusación es por asociación delictuosa por el caso Odebrecht, ya que Gilda Lozoya se habría beneficiado por los 10.5 millones de dólares de sobornos.

La causa penal -117/2017- correspondería a la investigación principal de la FGR del caso Odebrecht, por el cual también se acusa a Gilda Margarita Austin, madre de Gilda Lozoya.

Sin embargo, el abogado de la familia Lozoya Austin, Alejandro Rojas, desconoció dicha carpeta de investigación y aseguró que la única vigente es por lavado de dinero.

Hasta el momento, la FGR no ha ejercido acción penal por el caso Odebrecht en contra de Gilda Lozoya, lo que significaría que se mantiene la integración de pruebas.

Gilda Lozoya: FGR pide prisión por riesgo de fuga en caso Agronitrogenados

La FGR también solicitó el cambio de medidas cautelares contra Gilda Lozoya y que se revocara su libertad condicional bajo el argumento de “inminente riesgo de fuga”.

En la audiencia celebrada la noche del jueves 9 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la FGR presentó 18 pruebas nuevas para defender su argumento.

Entre los mismos, movimientos financieros inusuales entre cuatro cuentas bancarias, así como al menos 75 entradas y salidas del país, desde 2010 a 2019.

Sin embargo, la jueza Nora Ileana García Peralta desechó dichos argumentos, señalando que es difícil que Gilda Lozoya se dé a la fuga con todo el aparato del estado para localizarla.