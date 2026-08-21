La Fiscalía General de la República (FGR)dio a conocer que irá por nuevas órdenes de aprehensión en al menos 6 estados contra socios de Fernando Farías, acusado de huachicol fiscal.

En un mensaje público, la fiscal Ernestina Godoy destacó que la investigación ha permitido indagar la presunta colusión de los siguientes sujetos en el esquema ilegal de distribución de combustible:

Accionistas

Apoderados legales

Socios

Enlaces

Godoy reiteró que las investigaciones seguirán con firmeza y que no habrá impunidad para los implicados en este caso de tráfico ilegal de hidrocarburos.

15 personas han sido detenidas por caso Fernando Farías Laguna

Ernestina Godoy también destacó que, como resultado de las indagatorias de la FGR, además de Fernando Farías Laguna han sido detenidas 15 personas más, entre ellas 12 servidores públicos.

Las diligencias a mediados de 2025 permitieron identificar que los ahora detenidos operaban en el esquema con presencia en 5 estados de la República:

Tamaulipas Sonora Ciudad de México Colima Baja California

Gracias a las nuevas investigaciones, agregó que la FGR buscará nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios de empresas y otras personas que habrían servido de enlace para distribuir el combustible.

FGR confirma que Fernando Farías Laguna será trasladado a México (@FGRMexico)

Millones de litros de hidrocarburos fueron recuperados tras investigación por huachicol

En cuanto a los resultados obtenidos en los aseguramientos a la red criminal de huachicol fiscal de Fernando Farías Laguna, la fiscal Ernestina Godoy agregó que se han obtenido los siguientes resultados:

15 personas detenidas

Millones de litros de hidrocarburos recuperados

86 pipas aseguradas

29 autotanques

3 inmuebles

En su mensaje, también destacó que la afectación económica a la organización criminal por los aseguramientos realizados asciende a más de 340 millones de pesos.