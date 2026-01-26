Testimonios de secuestro de los tres detenidos por el granadazo del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, revelarían un montaje en el caso durante el gobierno de Felipe Calderón.

Además del secuestro, una de las principales acusaciones es la presunta tortura ejercida por parte de Mario Arturo Acosta Chaparro, supuesto asesor de Inteligencia de Felipe Calderón.

El hombre había encabezado esas acciones para que se inculparan y así fabricar culpables, de acuerdo con la investigación de Milenio y Archivero.

Autoridades en el gobierno de Felipe Calderón habrían recurrido a secuestros y tortura para cerrar el caso del granadazo

Cabe recordar que el granadazo del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, dejó 8 muertos y 100 heridos por el cual se detuvo a tres personas:

Alfredo Rosas Elicea

Juan Carlos Castro Galeana

Julio César Mondragon Mendoza

El reportaje de la periodista Laura Sánchez Ley señala que en estas detenciones hubo secuestros, tortura y confesiones forzadas a pesar de que el acto se atribuyó a una disputa entre Los Zetas y La Familia Michoacana.

De acuerdo con sus testimonios, las autoridades en el sexenio de Felipe Calderon los obligaron a decir que Los Zetas les pagaron 100 mil pesos para lanzar granadas calentar la plaza y vengarse de La Familia Michoacana.

3 detenidos por el granadazo en Michoacan aseguran haber sido presionados para autoinculparse

Alfredo Rosas Elicea señala que estuvo en una de sus propiedades viendo una pelea de box y regresó por la madrugada a su casa donde lo detuvieron, lo privaron de la libertad para presionarlo y echarse la culpa.

“Me presionaron para que me echara la culpa” Alfredo Rosas Elicea

Por otro lado, Juan Carlos Castro Galeana se encontraba en su taller cuando hombres lo subieron a un vehículo, lo golpearon y lo llevaron a una huerta.

Dijo que lo amenazaron con descuartizarlo y mencionaron que buscarían cobrar la recompensa lanzada por la detención de los responsables.

“A este le vamos a sacar más provecho, vamos por la recompensa” Juan Carlos Castro Galeana

A pesar de padecer poliomielitis, a Julio Cesar Mondragón Mendoza lo acusaron de subir al árbol desde el que se lanzaron las granadas.

Los tres quedaron libres en 2015, es decir ocho años después, debido a violaciones al debido proceso.

Mario Arturo Acosta Chaparro fue asesinado en 2012 y se señala que tenia nexos con el Cártel de Juárez y que participó en las Brigadas Blancas en la Guerra Sucia de los años 70.