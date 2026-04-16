El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, informó que las Farmacias ISSSTE tienen un 97% de abasto de medicamentos.

“El promedio que tenemos es del 97% y ya tenemos muchas farmacias que están al 100% de claves de medicamentos” Martí Batres

Así lo aseguró el funcionario por medio de un video en el que destacó que en promedio a nivel nacional, las sucursales están muy cerca de cumplir con un abasto total de insumos.

Sobre ello, se reportó que en comparación el último trimestre del 2025, en los primeros tres meses de este 2026 se registró un aumento considerable en la llegada de medicamentos.

Martí Batres reporta abasto del 97% en farmacias ISSSTE

Al señalar que el tema del abasto de medicamentos es un punto fundamental para su administración, Martí Batres aseguró que a la fecha las farmacias ISSSTE están a punto de cumplir con el objetivo.

Lo anterior debido a que en promedio a nivel nacional, las sucursales de las farmacias ISSSTE se encuentran en un nivel de abasto del 97%.

Contamos, en promedio, con un 97% de abasto de medicamentos en nuestras Farmacias del @ISSSTE_mx. Muchas de ellas cuentan con el 100% de claves. pic.twitter.com/T3KaHzYyIB — Martí Batres (@martibatres) April 15, 2026

Sobre el punto, recordó que previamente había diversas sucursales con surtidos menores de medicinas e insumos que incluso llegaban a niveles bajos como un 80%.

Sin embargo, refirió que con el avance que se ha conseguido en las últimos meses, muy pronto todas las farmacias tendrán, cuando menos, un abasto del 95% de las claves de medicamentos.

Ante dicho objetivo, Martí Batres garantizó que su administración va a seguir trabajando en la meta de brindar el mejor servicio posible a todos los derechohabientes.

Se recibieron más medicinas en el primer trimestre del 2026 que en el último de 2025

En paralelo al reporte de Martí Batres sobre el abastecimiento de medicamentos un 97% en las farmacias del ISSSTE, se compartieron algunos detalles de las acciones en la materia.

En un comunicado, el gobierno federal indicó que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) registró en el último trimestre del 2025 la llegada de 37 millones de medicamentos y 13 millones de insumos.

Para el primer trimestre del 2026 fueron 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de piezas de materiales de curación, lo que muestra un aumento constante en el abastecimiento.