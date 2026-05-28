La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la inversión de farmacéuticas en el país ayudará a reducir el precio de los medicamentos y fortalecer la producción nacional.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo de 2026, la mandataria destacó que el objetivo es disminuir la dependencia del extranjero y consolidar una industria farmacéutica más competitiva en México.

“Lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior. Incluso queremos que bajen los fármacos; claro que queremos que bajen los medicamentos, pero eso también es parte de la producción de nuestro país y de la competencia que se establece, que es la que nos permite disminuir los costos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la compra consolidada de medicamentos también permitirá reducir costos y mejorar el acceso a tratamientos para la población.

Farmacéuticas invertirán 21 mil millones de pesos en México

Durante la conferencia, el Gobierno federal anunció una inversión de 21 mil millones de pesos por parte de siete farmacéuticas que apostarán por México mediante proyectos enfocados en:

Generación de empleos

Construcción y modernización de plantas

Investigación clínica

Producción de medicamentos e insumos médicos

Fabricación de equipo especializado de salud

Sheinbaum agradeció la confianza de las empresas farmacéuticas y aseguró que estas inversiones forman parte del Plan México, estrategia con la que se busca fortalecer la producción nacional y aumentar las exportaciones.

“21 mil millones de pesos en proyectos vinculados también con investigación clínica. El objetivo del Plan México es producir más en nuestro país lo que consumimos y que también nos permita exportar a otros mercados, no solo a Estados Unidos, sino diversificar las exportaciones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Así serán las inversiones de farmacéuticas en México

Las empresas farmacéuticas anunciaron proyectos millonarios que generarán empleos y fortalecerán la producción de medicamentos y equipo médico en el país.