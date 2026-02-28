El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) recibió 976 mil 488 dosis de vacuna contra el sarampión, con el objetivo de fortalecer el esquema de inmunización en el país.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que este nuevo lote permitirá ampliar la protección, especialmente entre niñas y niños, y agradeció el respaldo de Birmex y la Secretaría de Salud en la coordinación logística.

ISSSTE recibe casi un millón de vacunas contra el sarampión

De acuerdo con información del CENADI, el pasado 25 de febrero se incorporaron 836 mil 780 dosis de la vacuna doble viral (sarampión y rubéola, SR) y 139 mil 708 de triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola, SRP). Estos biológicos serán enviados a 331 unidades médicas del ISSSTE en todo el país, conforme a la planeación institucional y las necesidades detectadas en cada entidad.

“Esto lo hacemos en coordinación con la Subdirección de Prevención y Protección de la Salud, y quienes distribuyen es el equipo logístico de Birmex. La distribución es a los puntos específicos que nos indica la Subdirección de Prevención, en este caso distribuimos a nivel nacional, que cuentan con red fría, cubriendo las 35 zonas a nivel nacional” Diana García Yáñez, subdirectora de Almacenes del CENADI

Vacunas contra sarampión llegan al ISSSTE serán distribuidas en 331 unidades (cortesía)

La subdirectora de Almacenes del CENADI, Diana García Yáñez, explicó que la distribución se realiza en coordinación con la Subdirección de Prevención y Protección de la Salud, mientras que el traslado corre a cargo del equipo logístico de Birmex. Añadió que los puntos de destino cuentan con red de frío y abarcan 35 zonas a nivel nacional, garantizando la correcta conservación de las vacunas.

Las sedes disponibles para la aplicación pueden consultarse en la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx.

Llamado a vacunar a niñas, niños y población en riesgo

Autoridades del ISSSTE reiteraron la importancia de que niñas y niños de seis meses a 12 años completen su esquema de vacunación. También se contempla a personas de 13 a 49 años que residan en entidades donde se han identificado brotes, en apego a los Lineamientos Nacionales vigentes.

El organismo subrayó que quienes ya cuentan con su esquema completo se encuentran protegidos frente al virus. Asimismo, recordó que, aunque la prioridad es la derechohabiencia, cualquier persona que requiera la vacuna puede acudir a solicitarla.

Finalmente, el ISSSTE aseguró que desde el inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión, el año pasado, se ha mantenido una distribución constante de biológicos, sin reportarse desabasto ni interrupciones en el suministro. La institución afirmó que continúa alineada a las metas sectoriales en coordinación con la Secretaría de Salud y Birmex, con el propósito de ampliar la cobertura y alcanzar a los grupos que aún no han recibido la dosis correspondiente.