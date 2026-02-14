Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó una visita a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de “Tezontepec de Aldama” y “Tlaxcoapan”, en Hidalgo, donde destacó que ambas clínicas cuentan con 100% de abasto de medicamentos.

ISSSTE invierte en infraestructura hospitalaria en Hidalgo

Durante su recorrido por la UMF “Tezontepec de Aldama”, Guadarrama inspeccionó el área de farmacia y confirmó que las y los derechohabientes cuentan con todas las claves de medicamentos disponibles, destacando que la clínica dispone de una red fría para conservar vacunas y tratamientos que requieren temperatura controlada.

“Miren, aquí en esta clínica todos los medicamentos, estamos al 100, están las medicinas en esta Unidad de Medicina Familiar. Y también hay red fría, porque hay medicamentos especiales que lo requieren y vacunas” Martí Batres, director del ISSSTE

Asimismo, subrayó que esta unidad fue beneficiada con 370 mil pesos del programa “La Clínica es Nuestra 2025”, recursos que sirvieron para la compra de equipo médico como autoclave, electrocardiógrafo, instrumental para revisión uterina y retiro de puntos, así como insumos clínicos.

Cada UMF recibió 370 mil pesos para equipamiento e infraestructura (Cortesía)

Por otra parte, se realizaron mejoras en infraestructura como la instalación de barda perimetral, renovación de sanitarios, pintura exterior, cambio de estantería en farmacia y colocación de sistema de climatización para garantizar condiciones óptimas de almacenamiento de medicamentos.

Martí Batres destaca 100% de abastecimiento en clínicas de Hidalgo

Como parte de esta estrategia para fortalecer los servicios de salud, Batres informó que en Pachuca ya opera la nueva Clínica de Medicina Familiar con Especialidades, la cual evolucionará a clínica Hospital en el 2026, con la incorporación de quirófanos y camas adicionales. Asimismo, se trabaja en la rehabilitación del Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio”.

Mientras que en la UFM “Tlaxcoapan”, el titular del ISSSTE verificó la existencia de 191 claves de medicamentos, todas disponibles en farmacia, además, constató el funcionamiento del equipo de telemedicina y la operación de consultorios.

Durante su visita, Martí Batres destacó que para esta UFM se invirtieron 370 mil pesos del programa federal para construir un área de archivo clínico, habilitación y equipamiento de consultorio de enfermería, mejoras en sanitarios y adquisición de mobiliario médico.

Finalmente, el funcionario entregó 128 credenciales con vigencia permanente a jubilados y pensionados, reconociendo su trayectoria laboral.

Con estas acciones, el ISSSTE reafirma que el abasto de medicamentos en Hidalgo se mantiene completo y que continúa la inversión en infraestructura y equipamiento para garantizar atención médica digna y eficiente a la derechohabiencia.