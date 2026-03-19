El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Acapulco ha fortalecido su capacidad de atención especializada en las áreas de hemodiálisis y hemodinamia. Esta modernización permite ofrecer servicios oportunos y sin intermediarios a pacientes con padecimientos renales y cardiovasculares en Guerrero.

A través de sus redes sociales, Martí Batres destacó que este nosocomio es uno de los más modernos del ISSSTE, equipado ahora con tecnología de punta para garantizar un servicio digno. Este esfuerzo se alinea con la estrategia de salud de la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el sistema público de atención médica.

Modernización en el HRAE ISSSTE: 30 nuevas máquinas para atención renal

Edna Asuán Pichardo Aguirre, directora del HRAE de Acapulco, informó que la sala de hemodiálisis cuenta ahora con 30 máquinas propias, lo que genera ahorros significativos y reduce los tiempos de espera. Al contar con equipo e infraestructura del Instituto, se garantiza una mayor calidad en el tratamiento sin depender de servicios subrogados.

Desde el pasado 17 de marzo, los nuevos equipos operan en tres turnos (de 07:00 a 21:00 horas), atendiendo a más de 50 pacientes diariamente. Según la jefa de enfermería, Luisa Angie Figueroa Victoria, el hospital tiene capacidad para realizar al menos 480 sesiones semanales, beneficiando a 160 derechohabientes, principalmente adultos mayores.

Personal de enfermería con décadas de experiencia, como Elvira Ramos Pérez, resaltó que la nueva tecnología no solo mejora la salud física de los pacientes, sino que brinda tranquilidad a sus familias gracias a una estancia más agradable y profesional. Por su parte, derechohabientes como José Luis Castro y Agustín Torres expresaron su satisfacción por contar con instalaciones nuevas, bonitas y un trato humano por parte del personal.

El HRAE del ISSSTE en Acapulco estrena 30 máquinas de hemodiálisis y sala de hemodinamia. (Cortesía )

Hito médico en Guerrero: Inician cirugías de marcapasos en el ISSSTE

Como parte de la expansión de servicios, este miércoles se llevó a cabo la primera jornada quirúrgica de colocación de marcapasos en la sala de hemodinamia. Dos pacientes, de 67 y 93 años, fueron los primeros beneficiados con este procedimiento de mínima invasión, el cual se realizó con éxito en menos de 40 minutos.

El cardiólogo José Salvador Lainez Zelaya explicó que estas intervenciones son vitales para salvar vidas en casos de frecuencias cardíacas bajas. Para los próximos días, se tienen programados cateterismos adicionales y más implantes de marcapasos, consolidando la capacidad quirúrgica del hospital.

Esta jornada contó con el respaldo de especialistas de los hospitales regionales “Centenario de la Revolución Mexicana” de Morelos y “1º de Octubre” de la Ciudad de México, reafirmando la colaboración institucional para fortalecer la salud en la región costera.