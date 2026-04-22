La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el futuro de Andrés Manuel López Beltrán en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de los rumores sobre una posible salida de la Secretaría de Organización del partido.

"No tengo conocimiento hasta ahora de eso. Yo tengo la mejor opinión de todo el Comité Ejecutivo de Morena, la mejor. No solo de los tres más conocidos, que son Luisa María, Carolina y Andrés López Beltrán, sino de todos los que son parte del Comité Ejecutivo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 22 de abril, Sheinbaum aseguró que mantiene una opinión positiva de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, especialmente de los perfiles más visibles:

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena

Carolina Rangel Gracida, secretaria general del CEN de Morena

Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena

Sin embargo, la mandataria dejó claro que actualmente su responsabilidad está al frente del Gobierno de México y no en la vida interna del partido guinda.

“A mí me corresponde el Gobierno de México y no Morena”: Sheinbaum

Sobre los rumores de una eventual salida de Andrés López Beltrán de Morena, Claudia Sheinbaum afirmó que no interviene en las decisiones internas del partido rumbo a las elecciones de 2027.

"Obviamente a mí me corresponde el Gobierno de México y la parte del partido la deciden ellos. No es algo donde yo esté metida decidiendo en Morena. Imagínense, si apenas nos da tiempo para atender todos los temas del Gobierno de México, pues no estamos metidos en el tema de Morena (...) La decisión de quién vaya a representar a Morena también se toma en Morena. No somos el partido de Estado, no somos el PRI" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también reiteró que cualquier servidor público que aspire a un cargo de elección popular o a una posición dentro de Morena deberá separarse previamente de su cargo en el Gobierno de México de camino a los comicios de 2027.

Sheinbaum reconoce trabajo del CEN de Morena

En ese mismo contexto, Sheinbaum destacó el trabajo realizado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al asegurar que sus integrantes han tenido un desempeño “muy bueno”, especialmente por el crecimiento de afiliados y la labor territorial.

Incluso la presidenta Sheinbaum recordó que Morena es un partido muy joven debido a que hace 11 años participó en su primera elección, y desde entonces ha mostrado un crecimiento importante para ganar cargos de elección popular desde alcaldes, gubernaturas y en dos ocasiones la presidencia de la república mexicana.