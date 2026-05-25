Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, confirmó la aceptación de la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán como titular de la Secretaría de Organización del CEN.

Has sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México, y estoy segura de que vienen nuevos retos y grandes logros para ti. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

En un mensaje de despedida, la presidenta nacional agradeció su “trabajo, esfuerzo y dedicación” para fortalecer la militancia y destacó la confianza y amistad construida en años de lucha.

Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de Partido Morena, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento. Más allá de las responsabilidades, me quedo siempre con tu amistad, la confianza y el compañerismo construidos a lo largo del camino. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Andrés Manuel López Beltrán buscará ser Diputado Federal por el VI Distrito de Tabasco en las elecciones 2027, tras presentar un balance de gestión con logros como el crecimiento del padrón en 10 millones de militantes.

Ariadna Montiel confirma salida de López Beltrán de Morena (ESpecial)

Ariadna Montiel confirma la renuncia de López Beltrán

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó la recepción y aceptación de la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a su cargo como titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A través de un mensaje de despedida, la dirigente partidista agradeció el “trabajo, esfuerzo y dedicación” de López Beltrán para fortalecer la base militante del movimiento, destacando su papel fundamental en una generación que “sigue haciendo historia”.

Montiel Reyes celebró la nueva etapa que emprende el exsecretario, subrayando que, más allá de las responsabilidades políticas, prevalece la amistad y la confianza construida durante años de lucha por la transformación del país.

Aspiraciones en López Beltrán en Tabasco rumbo a las elecciones 2027

La salida de López Beltrán, formalizada en una carta con fecha del 25 de mayo de 2026, tiene como objetivo buscar una candidatura de elección popular.

El exfuncionario partidista anunció que contenderá en las elecciones 2027 por el cargo de Diputado Federal por el VI Distrito del Estado de Tabasco, el cual comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Al respecto, López Beltrán manifestó su felicidad por regresar a sus “orígenes” en la cuna del movimiento para continuar la construcción de la llamada Cuarta Transformación desde territorio.