En medio de rumores que aseguran una presunta salida de la Secretaría de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán respondió a esto con una sonrisa.

Fue a través de sus redes sociales en donde Andrés Manuel López Beltrán compartió fotografías de las visitas que realizó a los coordinadores de Morena en Nayarit y Sinaloa, mostrándose sonriente por esta labor como aún titular de Organización.

López Beltrán ignora cambios en Morena y comparte gira de trabajo por Nayarit y Sinaloa

Ante una serie de cambios confirmados en Morena, entre ellos la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia nacional, Andrés Manuel López Beltrán se mostró sonriente durante una gira de trabajo como secretario de Organización.

En sus redes sociales, López Beltrán compartió las visitas a Tepic, Nayarit, y Mazatlán, Sinaloa, en donde sostuvo un encuentro con coordinadores operativos territoriales de Morena.

Andrés Manuel López Beltrán responde con sonrisa a cambios en Morena (Captura)

Esto con el objetivo de analizar los avances en la organización partidista y encaminar estrategias de cara a los próximos procesos electorales de 2027 y 2030.

El secretario de Organización guinda reconoció su esfuerzo y disciplina, asegurando que es su trabajo “casa por casa” el que da resultados positivos a Morena.

Con ello y sin hacer mención a los rumores de su salida o algún mensaje de despedida, pareciera indicar -de momento- que López Beltrán se mantendrá como titular de la Secretaría de Organización de Morena.