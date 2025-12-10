Al pronunciarse en torno a las críticas que se han lanzado contra Andrés Manuel López Beltrán, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, consideró que han sido exageradas e injustas.

“El simple hecho de que sea el hijo del presidente López Obrador, entonces de repente se le juzga de manera distinta y a veces de manera injusta (...) Considero que de manera exagerada Luisa Alcalde. Dirigente nacional de Morena

Luisa Alcalde advierte que críticas contra López Beltrán son exageradas e injustas

A principios de agosto de 2025, diversos medios de comunicación difundieron imágenes en las que se mostraba a Andrés Manuel López Beltrán de viaje por la ciudad de Tokyo, en Japón.

Ante ello, se desató una oleada de críticas en contra del secretario de Organización de Morena, las cuales a decir de a dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, fueron exageradas e injustas.

Así lo sentenció en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga , a quien planteó que lo ocurrido con el hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue impulsado por los medios.

“Yo creo que había una intención de los medios (…) casi lo pusieron como si hubiese sido un viaje pagado con recursos públicos, como si hubiese sido una cosa fuera de toda realidad y era visitar a Tokyo” Luisa Alcalde. Dirigente nacional de Morena

Al respecto, la dirigente nacional morenista advirtió que las vacaciones de López Beltrán fueron exageradas por los medios, pues intentaron hacer ver el viaje como un exceso y un abuso cuando no lo fue.

En ese sentido, advirtió que el hecho de ser hijo del ex presidente AMLO, provoca que se le juzgue de manera desmedida y diferente al resto de figuras públicas, por lo que dijo es injusto y exagerado.

Luisa Alcalde defiende a Andrés Manuel López Beltrán (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Luisa Alcalde defiende posición de Andrés Manuel López Beltrán en Morena

Al salir en defensa de Andrés Manuel López Beltrán y aseverar que el viaje que hizo a Japón no contravino los principios de Morena, Luisa Alcalde también sostuvo que el trabajo del hijo de AMLO es necesario en el partido.

Sobre ello, la dirigente nacional morenista resaltó que López Beltrán no es improvisado en el puesto de secretario de Organización, pues sostuvo que tiene mucha experiencia en esa área.

“En el tema de organización ha tenido mucha experiencia, de años, no es una gente nueva que por primera vez está introduciéndose a la parte organizativa de Morena” Luisa Alcalde. Dirigente nacional de Morena

Incluso, refirió que a él también le “tocó también la construcción de Morena” y por ende, tiene intenciones fidedignas a favor de la construcción de un instituto político fuerte.

En ese sentido, afirmó que su integración en el Comité Ejecutivo ha fortalecido mucho a Morena, pues sí está muy involucrado en la parte organizativa, pues tiene claro que esa es su labor en el partido.