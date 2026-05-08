Claudia Sheibaum, presidenta de México, cuestionó las fuentes de la columna del 5 de mayo de Carlos Loret de Mola en El Universal en la que habló de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), especialmente de Andrés Manuel López Beltrán.

“Invenciones del presidente López Obrador… sin ninguna fuente, de los hijos del presidente López Obrador. Bueno ¿cuáles son sus fuentes?… le contestó Andrés Manuel López Beltrán a Loret de Mola… que había recibido dinero de no sé que grupo de la delincuencia organizada… para buscar un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos…” Claudi Sheinbaum

Claudia Sheinbaum acusó a Loret de Mola de buscar que fomentar una mala relación entre Estados Unidos México con “invenciones” sobre AMLO y sus hijos.

¿Qué dijo Loret de Mola sobre andrés Manuel López Beltrán y Rubén Rocha?

La columna referida es la del 5 de mayo publicada por Carlos Loret de Mola en El Universal titulada “Andy y Rocha Moya” en que inicia diciendo que “les entregó el dinero en sus manitas”.

Se refiere a Enrique Díaz Vega, quien era secretario de Administración y Fianzas del gobierno de Rocha Moya, quien Loret de Mola asegura entregó dinero a los hermanos Andres Manuel López Beltrán y Gonzalo Lopez Beltrán.

En su columna, Loret de Mola hizo referencia a “fuentes con acceso de primer nivel a la investigación, con pleno conocimiento vigente de lo que esta sucediendo en Sinaloa”.

El periodista de LatinUS aseguró en su texto que no siempre viajaban los hijo de AMLO a Sinaloa y que Díaz Vega coordinaba envíos de “cash” a CDMX. Enrique Díaz Vega, según Loret de Mola, era intermediario entre Rocha y Los Chapitos.

¿Andrés Manuel López Beltrán exigió una disculpa a Loret de Mola?

La cuenta de @amlopezbeltran se encuentra con los mensajes borrados este 8 d emayo. Existe una página de sátira que incluye una carta publicada el 5 mismo de mayo con una respuesta de Andrés Manuel López Beltrán a Carlos Loret de Mola.

Dicha carta se envió supuestamente a Carlos Loret de Mola exigiendo una disculpa por decir de que su familia recibió dinero de organizaciones crimínales y de funcionaros del estado de Sinaloa.