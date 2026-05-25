El diputado morenista Gabriel García rechazó que la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena implique una ruptura entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que se trata de un paso natural, pues Andrés Manuel López Beltrán había decidido no contender mientras su padre fuera presidente. Ahora, buscará la diputación federal por el VI Distrito de Tabasco.

Yo recuerdo perfecto que su compromiso durante el tiempo que el licenciado López Obrador fuera presidente era que él no participaría en política. Hoy el presidente López Obrador está en su retiro. Él (López Beltrán) tiene todo el derecho y las convicciones para participar en el proceso interno de las encuestas para ser eh diputado federal Gabriel García, diputado federal por Morena

García negó que la candidatura busque fuero y destacó el balance positivo de gestión con 10 millones de nuevos militantes.

Gabriel García: López Beltrán ya puede buscar candidatura

En declaraciones del 25 de mayo de 2026, Gabriel García calificó la salida de López Beltrán como un “paso que ya puede dar”, explicando que no se le debe dar una lectura de división política.

El legislador recordó que López Beltrán mantuvo el compromiso de no participar en cargos de elección popular mientras su padre fuera presidente de la República.

“Hoy el presidente López Obrador está en su retiro intelectual escribiendo libros”, señaló García, enfatizando que el exsecretario tiene ahora todo el derecho y las convicciones para buscar una candidatura por la vía de las encuestas.

Gabriel García rechaza que López Beltrán busque fuero

Ante los cuestionamientos sobre si esta postulación busca protección legal, el diputado fue tajante al negar que López Beltrán requiera de fuero constitucional. “Para nada. De hecho, siempre hemos querido retirar el fuero”, afirmó García, defendiendo la congruencia del movimiento.

Para nada. De hecho, siempre hemos querido retirar el fuero Gabriel García, diputado federal por Morena

Candidatura en Tabasco de López Beltrán

La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, formalizada este 25 de mayo de 2026, responde a su intención de contender por la diputación federal del VI Distrito de Tabasco, que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En su misiva de despedida, expresó su felicidad por regresar a la “cuna de nuestro movimiento” para seguir construyendo la transformación desde el territorio.

Al dejar su cargo, López Beltrán presentó un informe con resultados calificados por García como un “buen balance”:

Afiliación de 10 millones de nuevos militantes .

. Instalación de 300 módulos de credencialización en todo el país, entregando cerca de 7 millones de identificaciones.

en todo el país, entregando cerca de 7 millones de identificaciones. Conformación de Comités Seccionales en 69,396 secciones electorales , alcanzando una cobertura del 97% .

, alcanzando una cobertura del . Realización de más de 272 asambleas de evaluación y organización.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aceptó la renuncia agradeciendo el esfuerzo de López Beltrán para fortalecer la base militante y destacó que, por encima de las responsabilidades políticas, prevalece la amistad y el compañerismo construidos en la lucha por la transformación