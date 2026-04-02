El diputado federal por el Partido Verde, Juan Carlos Valladares, respondió a los señalamientos en su contra por un viaje que realizó a Japón durante tiempos de actividad parlamentaria.

Esto toda vez que Juan Carlos Valladares fue señalado por acumular al menos 51 faltas legislativas, lo que generó polémica debido a que no estaría cumpliendo con su deber como diputado federal.

Ante los recientes señalamientos construidos con una versión incompleta de la realidad, aclaro:



Mi trabajo como diputado es público y cualquiera lo puede revisar, he cumplido con más del 90% de asistencias en la legislatura.



Sí, hay inasistencias y las asumo, pero no de la… pic.twitter.com/OpaehM6iv2 — Juan Carlos Valladares (@JCValladaresMx) April 1, 2026

Juan Carlos Valladares justifica 51 ausencias en votación tras polémica por viaje a Japón

Mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, Juan Carlos Valladares respondió a las criticas en su contra, luego de que fue señalado de ausentarse de la Cámara de Diputados por realizar un viaje a Japón en compañía de su esposa, Ximena Navarrete.

El diputado federal aseguró que sí ha registrado asistencia en más del 90% de las sesiones que ha realizado la actual Legislatura.

Según Juan Carlos Valladares, de 166 sesiones realizadas solo acumula “6 faltas sin justificar y 9 faltas justificadas”, esto de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diptados.

El legislador aseveró que asume la responsabilidad de los señalamientos en su contra, aunque se dijo comprometido en llevar a cabo sus tareas como diputado federal.

En el comunicado, Juan Carlos Valladares aseveró que sí avisó de su ausencia para poder viajar a Japón, días que dijo solicitó le fueran descontados conforme a los lineamientos vigentes.

En relación a sus 51 ausencias, aseveró que estas no corresponden a días que no acudió a la Cámara de Diputados, sino a varias votaciones que fueron realizadas dentro de un mismo día.

Como ejemplo de ello, mencionó algunos días de sesiones del pleno en donde tan solo en una jornada se llevaron a cabo 15 votaciones, u otra donde se realizaron un total de seis.

Ante ello, instó a la ciudadanía a constatar su asistencia a la Cámara de Diputados, toda vez que se trata de información pública.

Juan Carlos Valladares responde a polémica por viaje a Japón (Especial)

Con lo anterior, Juan Carlos Valladares reiteró que ha impulsado diversas propuestas, como lo referente al apoyo a MiPymes, tarifas eléctricas o mercados públicos.

El diputado se dijo comprometido con la libertad de expresión, señalando que la información publica puede ser consultada por la ciudadanía.

¿Qué pasó con el diputado Juan Carlos Valladares?

De acuerdo con imágenes difundidas por Ximena Navarrete, ella y el diputado del Partido Verde utilizaron un avión privado para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka, Japón, en donde compartió tiempo con el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Además, la publicación dejaba ver que la pareja se hospedó en hoteles de lujo, ubicados en zonas exclusivas del país asiático.

Finalmente, Ximena Navarrete optó por borrar el video de sus redes sociales, luego de una ola de críticas por el comportamiento laboral de su esposo.