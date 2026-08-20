Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México dio una declaración sobre la detención de Fausto Corrales, testigo y pieza clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén.

“Es relevante esta detención que la Fiscalía de los detalles” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Fausto Corrales Rodríguez, testigo y acompañante de Héctor Melesio Cuén Ojeda fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Granada la Ciudad de México (CDMX), por lo que la presidenta Sheinbaum consideró como importante su detención.

Las declaraciones de la presidenta de México se dieron durante su conferencia mañanera del pueblo del jueves 20 de agosto de 2026.

Shienbaum confirma continuidad de investigaciones en asesinato de Héctor Melesio Cuén

Además la presidenta Sheinbaum afirmó que desde hace meses atrás se mantiene una continuidad de las investigaciones de Melesio Cuén.

Dichas investigaciones siguen a cargo de la Fiscalía General de la República a la que le pidió informar más del tema.

Asimismo, Sheinbaum descartó que el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén haya sido cerrado.

Sheinbaum espera que nueva declaración de Fausto Corrales ayude al caso Héctor Melesio Cuén

Ahora con su detención de Fausto Corrales, la presidenta Sheinbaum espera que con una nueva declaración de este testigo clave en el caso Héctor Melesio Cuén, pueda ayudar a dar con los responsables.

“Aclarar, qué fue lo que pasó, sí, espero que sí” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Fausto Corrales es trasladado al Altiplano tras su detención

Por otra parte, desde la noche del pasado miércoles 19 de agosto, Fausto Corrales fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano” en Almoloya de Juárez en el Estado de México, tras su detención.