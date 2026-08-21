Víctor Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto Corrales, salió en defensa de su hijo luego de la audiencia inicial en la que un juez dictó prisión preventiva como medida cautelar en el caso que enfrenta.

Durante un encuentro con los medios, el padre de Fausto Corrales aseguró que su hijo “es víctima y totalmente inocente” de las acusaciones ligadas al asesinato de Melesio Cuén y el secuestro de El Mayo Zambada.

Padre de Fausto Corrales asegura que su hijo es “totalmente inocente” en el caso Zambada-Cuén

El padre de Fausto Corrales, quien fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y ahora es diputado local, confía en que su hijo podrá demostrar su inocencia durante el proceso judicial.

Fausto Corrales y su padre (Fausto ECorrales)

Víctor Antonio Corrales dijo que toda la familia está sorprendida por la detención de Fausto Corrales, que se dio el pasado 19 de agosto, además de cansada por el largo tiempo de espera en el proceso.

Parte de la sorpresa es que Fausto Corrales fue considerado en un principio como testigo del caso Zambada-Cuén, pero ahora la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de varios delitos.

Ante los cuestionamientos de que Fausto Corrales estaba viviendo en Estados Unidos, su padre respondió que esa información es falsa y afirmó que reside en la Ciudad de México (CDMX), donde fue detenido.

La FGR señala a Fausto Corrales como testigo clave en los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024. Sin embargo, su testimonio tendría contradicciones, por lo que se le acusa de falsedad y encubrimiento.

A los medios, el padre de Fausto Corrales solicitó comprensión para no realizar conjeturas ni juicios de valor respecto mientras se desarrolla el caso. La próxima audiencia será el 24 de agosto.