La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este miércoles 21 de agosto detalles acerca de la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo con el informe presentado por la dependencia, el ex alcalde de Culiacán no fue asesinado como dijo la Fiscalía de Sinaloa.

Al respecto, el lugar donde habrían ocurrido los hechos ya fue asegurado por las autoridades, toda vez que las indagatorias continuarán para esclarecer el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Héctor Melesio Cuén Ojeda no fue asesinado como dijo la Fiscalía de Sinaloa; esto reveló la FGR

La FGR rechazó contundentemente la versión entregada por la Fiscalía de Sinaloa respecto al asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Cabe recordar que la Fiscalía sinaloense aseguró que el diputado electo fue asesinado en una gasolinera, presuntamente en un intento de asalto, incluso presentando un video como prueba de ello.

Sin embargo, la FGR cuestionó esta versión, pues fueron encontradas diversas inconsistencias dentro de las pruebas presentadas.

Esto se sumó a la versión que entregó Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien manifestó en una carta que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue secuestrado y asesinado dentro de un inmueble donde él mismo se encontraba.

Por tal motivo se emprendió una investigación adicional, la cual ya habría arrojado resultados al respecto, pues el lugar de los hechos ya fue encontrado y asegurado.

Por tal motivo hoy 21 de agosto la FGR aseveró que la versión entregada por la Fiscalía de Sinaloa no es aceptable, señalando que la grabación entregada no sirve como prueba, pues presenta irregularidades que no coinciden con la versión inicial.

De esta manera la Fiscalía determinó que no será tomada en cuenta para las indagatorias complementarias, ya que se considera que carece de elementos fidedignos de prueba.

“Se logró establecer que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”. FGR

Se logró establecer que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada. (4/5) — FGR México (@FGRMexico) August 22, 2024

FGR encontró inconsistencias en versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda

Fue el pasado 15 de agosto cuando la FGR dio a conocer que encontró diversas inconsistencias en la versión entregada por la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo con las autoridades, dichas irregularidades fueron detectadas al revisar una copia de la carpeta de investigación por parte de expertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Se determinó que los datos correspondientes a la necropsia eran incorrectos, además de otra información durante las investigaciones:

en el video difundido por la Fiscalía de Sinaloa sólo se realizó un disparo, mientras que el cuerpo de Héctor Melesio Cuén Ojeda tenía al menos 4 impactos de bala

se dio autorización para cremar el cuerpo, incumpliendo así las medidas para preservar el cuerpo, las cuales son aplicables de acuerdo al protocolo de investigación correspondiente a casos como este

Por tal motivo la FGR determinó que las pruebas difundidas por la Fiscalía de Sinaloa no corresponden a lo que ocurrió, por lo que se inició una investigación independiente.