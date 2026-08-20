La audiencia inicial de Fausto Corrales, señalado como testigo del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y del asesinato de Melesio Cuén Ojeda, se realiza el 20 de agosto de 2026 a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Un juez federal, a petición de la FGR, determinó que el proceso debía ser privado por tratarse de asuntos de seguridad nacional.

Fausto Corrales enfrenta acusaciones de encubrimiento y falsedad de declaraciones relacionadas con los hechos ocurridos en Culiacán en 2024.

Audiencia inicial de Fausto Corrales será privada por seguridad nacional (Unsplash)

Audiencia inicial de Fausto Corrales será privada por seguridad nacional

Un juez federal decidió que la audiencia inicial de Fausto Corrales se realizará de manera por temas de seguridad nacional, de manera que no se les permitiera la entrada a los periodistas y al público en general.

La audiencia se realiza este jueves 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), ante el juez de control Mario Elizondo Martínez.

La FGR presentó la acusación formal contra Fausto Corrales por los delitos de encubrimiento en el asesinato de Melesio Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Fausto Corrales fue detenido el pasado 19 de agosto por su presunta relación con los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en Culiacán, cuando Cuén fue asesinado y “El Mayo” Zambada fue secuestrado.

La decisión de mantener la audiencia privada responde a la consideración de la FGR de que los datos que serán expuestos durante el proceso están relacionados con investigaciones aún pendientes.