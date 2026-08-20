La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto Corrales, presunto implicado en el homicidio de Melesio Cuén en julio de 2024, así como en el secuestro de El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información, Fausto Corrales fue detenido este miércoles 19 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

FGR anuncia detención de Fausto Corrales por posible participación en el homicidio de Melesio Cuén

Este miércoles 19 de agosto, elementos federales de seguridad y de la INTERPOL detuvieron a Fausto Corrales por la posible participación en el homicidio de Melesio Cuén, exsecretario de Salud en Sinaloa.

Detienen a Fausto Corrales por su posible implicación en el homicidio de Melesio Cuén (Captura de pantalla)

Las investigaciones señalan que Fausto Corrales habría acompañado a Cuén a una reunión en la que fue secuestrado El Mayo Zambada. Siendo testigo ocular del caso, habría contradicciones en sus declaraciones.

La hipótesis de la FGR apunta a que las acciones de Fausto Corrales respecto al caso de El Mayo habrían buscado desvirtuar los hechos y obstaculizar el esclarecimiento de la investigación.

Asimismo, la FGR investiga su presunta participación en el homicidio de Melesio Cuén, quien murió en una clínica particular en Culiacán luego de recibir cuatro disparos en un supuesto intento de robo.

Sin embargo, declaraciones apuntan a que Melesio Cuén se encontraba en el sitio donde fue citado El Mayo Zambada para su secuestro, aunque las investigaciones en torno al caso continúan.