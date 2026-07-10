A casi dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su hijo, Héctor Melesio Cuén Díaz, denunció la falta de avances en la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitó una comunicación más cercana con la familia para conocer el estado de las indagatorias.

“Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones. En múltiples ocasiones hemos solicitado información directamente ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México; sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros como familia” Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda

El hijo de Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y ex secretario de Salud de Sinaloa, aseguró que, desde que la FGR atrajo el caso, la información sobre las diligencias ha sido limitada, por lo que consideró necesario establecer un canal de comunicación permanente que permita conocer el desarrollo de la carpeta de investigación.

Hijo de Héctor Melesio Cuén acusa falta de avances en investigación; pide a la FGR mayor comunicación

Cuén Díaz afirmó que la familia mantiene la confianza en que la FGR esclarecerá el homicidio de su padre, aunque reconoció que la falta de resultados genera incertidumbre.

Por ello, el hijo de Héctor Melesio Cuén pidió que las autoridades informen de manera periódica sobre los avances y las acciones emprendidas para identificar y sancionar a los responsables del crimen de su padre.

“Nosotros hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de las instituciones y de los tiempos de la investigación, pero también exhortamos respetuosamente a las autoridades a que haya una respuesta pronta y que se mantenga informada a la familia<b> </b>sobre los avances del caso", añadió. Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda

La petición ocurre semanas después de que la FGR aclaró públicamente que la investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén no está archivada ni suspendida, sino que continúa en integración. La dependencia también precisó que las líneas de investigación del caso no guardan relación con otras pesquisas abiertas por presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el crimen organizado.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido en julio de 2024, sigue sin personas detenidas ni una versión definitiva sobre lo sucedido, por lo que sus familiares insisten en que la FGR mantenga el diálogo con las víctimas y acelere el esclarecimiento del caso.