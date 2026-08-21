Un juez federal dictó prisión preventiva contra Fausto Corrales, señalado como testigo clave en las investigaciones relacionadas con el secuestro de “El Mayo” Zambada y el asesinato de Melesio Cuén.

De acuerdo con la información, Fausto Corrales permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), mientras continúa el proceso en su contra.

Fausto Corrales permanecerá en prisión preventiva por caso Zambada-Cuén

La audiencia inicial de Fausto Corrales se realizó la tarde de este jueves 20 de agosto a puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ante un posible riesgo de seguridad nacional.

¿Quién es Fausto Corrales? (Fausto ECorrales)

El abogado de Fausto Corrales solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia fue aplazada y se reanudará hasta el próximo lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.

Fausto Corrales fue detenido el pasado 19 de agosto en cumplimento de una orden de aprehensión por su posible participación en delitos relacionados con falsedad de declaraciones y encubrimiento.

La investigación de la FGR señala a Fausto Corrales como testigo clave en los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, donde Melesio Cuén y El Mayo Zambada fueron citados.

Esta versión contradice el primer relato que habría proporcionado a las autoridades de Sinaloa, según el cual, Melesio Cuén fue víctima de un intento de asalto en una gasolinera.