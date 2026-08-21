La fiscal general Ernestina Godoy reveló que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, alertó en 2024 a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una red de contrabando de combustibles.

“Informo a ustedes, como es del conocimiento público, en el año de 2024, el almirante secretario de Marina transmitió a quien detentaba la titularidad de la Fiscalía General de la República indicios de operaciones de dicha red delictiva, por lo que en ese mismo año el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones”. Ernestina Godoy, titular de la FGR

Con base en esos indicios, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones que derivaron en la captura de Fernando Farías Laguna en Argentina en 2026.

La FGR detalló que el excontralmirante fue trasladado el 20 de agosto de Argentina a México, tras ser expulsado por las autoridades de dicho país.

FGR explica cómo descubrió red de contrabando de combustibles donde participaba Fernando Farías Laguna

Ernestina Godoy también detalló que el aseguramiento de un buque con 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, confirmó la participación de Fernando Farías Laguna en un “entramado criminal que buscaba enriquecerse al margen de la ley”.

Tras el operativo, el Gabinete de Seguridad identificó operaciones similares en Ensenada, Baja California, donde se aseguró un segundo buque mediante el que ingresaron ilegalmente 8 millones de litros de combustible.

Ernestina Godoy: Rafael Ojeda alertó a la FGR sobre red de contrabando de combustibles (FGR)

A partir de esos indicios, la fiscalía pudo reconstruir el esquema de la organización delictiva que se dedicaba a usar buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada.

El contrabando consistía en “reportar indebidamente” los hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir impuestos.

De acuerdo con la fiscal general, gracias a la participación de “servidores públicos deshonestos” se realizaba el transporte y dispersión de los derivados del petróleo mediante empresas que lo distribuían en estaciones de servicio o lavaban el dinero.

Luego del avance en las investigaciones del contrabando de combustibles se determinó que operaba en:

Tamaulipas

Baja California

Colima

Sonora

CDMX

La situación hizo que el Ministerio Público Federal (MPF) realizara las diligencias correspondientes para solicitar las órdenes de aprehensión, incluida la de Fernando Farías Laguna.

Ernestina Godoy puntualizó que una vez que Fernando Farías Laguna llegue a México quedará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano.